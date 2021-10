Carro fica preso entre poste e parede após acidente em Jales

Um grave acidente envolvendo um veículo Volkswagen Gol, cor preta, foi registrado no último final de semana em Jales. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o condutor seguia pela Rua das Palmeiras, no Jardim Oiti, quando por motivos a serem apurados perdeu a direção do veículo.

O carro atingiu um poste de energia e posteriormente a parede de um salão, em uma esquina. O veículo ficou preso entre o poste e a parede.

O motorista precisou ser socorrido com ferimentos por uma equipe do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e foi encaminhado para a UPA 24 horas.