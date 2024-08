O velório da médica Arianne Albuquerque Estevam Risso, uma das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira, 9, foi aberto na Primeira Igreja Batista de Fernandópolis. A mãe de Arianne, Fátima Albuquerque, e o marido Leonardo Risso, entre outros familiares, já estão presentes ao velório.

Equipe do Hospital de Câncer de Cascavel, onde Arianne realizava sua residência médica em oncologia deve chegar no final do dia para prestar homenagens à colega de trabalho.

O velório teve inicio logo depois das 13h aberto para familiares, amigos e a comunidade que deseja prestar suas últimas homenagens. De acordo com nota emitida pela Igreja Batista, às 20h, será realizado um culto fúnebre em memória de Arianne, momento em que familiares e amigos se reunirão para celebrar sua vida e expressar o luto pela sua partida precoce.

“O culto fúnebre será uma cerimônia marcada por homenagens emocionantes e lembranças afetuosas, destacando o legado de amor e amizade que Arianne deixou. Estaremos reunidos em solidariedade à família da Arianne, que enfrenta este momento de dor com a força do apoio coletivo e da fé”, diz a nota.

O sepultamento de Arianne Risso será amanhã às 15 horas no Cemitério da Consolação.