“Trem do Natal” vai passar por Votuporanga na Estação da Fepasa nesta quinta-feira, dia 9

O ‘Trem do Natal’ todo iluminado da empresa Rumo irá iniciar na noite de hoje, 08, seu trajeto pelas ferrovias da nossa região. O percurso terá início na Ponte Rodoferroviária, na divisa do estado entre São Paulo e Mato Grosso do Sul e hoje seguirá até a cidade de Jales onde sua chegada está prevista para as 22 horas.

Amanhã, 09, o trem irá partir às 19 horas com destino à Votuporanga e irá fazer breves paradas nas estações dos municípios de Estrela D´Oeste, Fernandópolis, Meridiano), Valentim Gentil e Votuporanga.

O trajeto todo está previsto para que seja realizado em três horas e meia. Possivelmente, a probabilidade de que o trem passe por Fernandópolis próximo às 21 horas e dê uma breve parada na estação para que a população possa apreciar e fotografar esse momento, em especial as crianças e jovens.