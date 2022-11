Virada SP agita o final de semana em Votuporanga

Programação começa às 18h de sábado e vai até a noite de domingo com atrações no Parque da Cultura e no Centro de Convenções

O fim de semana em Votuporanga será novamente de muitas atrações culturais para toda a família. Com 24 horas de intensa programação, a Virada SP promete agitar o sábado, a partir das 18h, até a noite de domingo, com eventos espalhados pela área externa e interna do Parque da Cultura e também no Centro de Convenções.



É a sexta vez que Votuporanga sedia a Virada SP, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura. Votuporanga ganhou o título de capital cultural do estado, reconhecimento dado a 22 municípios paulistas neste ano.



“É uma honra e uma alegria imensa fazermos parte desse roteiro de atrações artísticas e culturais no Estado de São Paulo. Estamos com uma das melhores, se não a melhor, programação da Virada SP e convidamos todas as famílias a prestigiarem esse grande evento”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.



Entre os destaques da programação da Virada SP Votuporanga, estão o trio Melim, o grupo Ira! e Colomy + Nando Reis. A Virada SP começa com os shows da Banda Zequinha de Abreu e a “Projeção Mapeada Parque da Cultura”, ambos a partir das 18h, no Parque da Cultura e na Biblioteca Municipal Castro Alves respectivamente.



No palco Anfiteatro do Parque da Cultura, acontecem também os shows de Márcia Castro, do trio Melim, da rapper MC Soffia, do infantil que vem do Recife, Mundo Bita, a atração cheia de soul e blues de Dylan Triplett & The Simi Brothers (EUA), Colomy + Nando Reis. O show do Ira!, um dos mais aguardados, encerra as atrações no Parque da Cultura. A banda vai apresentar clássicos e novidades do repertório do grupo paulistano que este ano completa 40 anos de estrada.



O Palco Volante do Parque da Cultura também vai receber a Virada SP com o Jam do Asfalto, da meia-noite às 3h30, seguido pela DJ Harlen (3h30). No domingo, às 12h30, é a vez do Circo – Entre Aspas Cia. Teatral que promete alegrar a criançada com atrações circenses.



No Centro de Convenções serão apresentadas três atrações. A local Almagêmea Escola de Dança, a comédia “As Filhas da Mãe” e a comédia stand-up “Prego na Testa – Parlapatões”.



Virada SP

A Virada SP é uma maratona de arte e cultura com apresentações de linguagens variadas realizadas por artistas e grupos consagrados regional, nacional e internacionalmente. As atividades acontecem durante 24 horas consecutivas em espaços públicos e privados. Todas as ações são gratuitas e abertas ao público. Em 2020 e 2021, o evento assumiu o formato virtual, em função do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, mas manteve a parceria com cidades selecionadas, sempre por meio de chamadas públicas.



Este ano, a Virada SP volta ao modo presencial e, como nas edições anteriores, dá o título de Capital Cultural do Estado de São Paulo aos 22 municípios escolhidos –Adamantina, Iguape, Ilha Solteira, Paraibuna, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio do Pinhal, Ubarana, Botucatu, Mairiporã, Registro, Santa Bárbara d´Oeste, Votuporanga, Itapevi, Santos, Bertioga, Itanhaém e São Sebastião, Campinas, Presidente Prudente, São José dos Campos e Indaiatuba. As cidades de Santa Rita do Passa Quatro, Ubarana, Santo Antônio do Pinhal, Paraibuna, Adamantina e São Sebastião participam de forma inédita do evento.



Além de fomentar e democratizar o acesso à cultura, a Virada SP, parte do programa #JuntosPelaCultura, é um grande incentivador da arte local que une estado, prefeituras e segmentos artísticos a fim de desenvolver a cultura e a economia criativa em todas as regiões do estado.



A Virada SP de 2022 tem um investimento de R$ 15,7 milhões, orçamento recorde na história das Viradas pelo Governo do Estado. A previsão é que, mais uma vez, o impacto econômico seja significativo com destaque para a geração de empregos diretos e indiretos nas regiões participantes.





Programação

(Todos os eventos na madrugada acontecem do sábado para o domingo)



Parque da Cultura Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada

Palco Anfiteatro (palco externo)

Sábado (26/11)

18h Banda Zequinha de Abreu

20h Márcia Castro

23h Melim

Domingo (27/11)

1h30 MC Soffia

11h Mundo Bita

13h30 Dylan Triplett (EUA) & The Simi Brothers

16h Colomy + Nando Reis

18h30 Ira!



Centro de Informações Culturais e Turísticas Marão Abdo Alfagali – Parque da Cultura – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada

Palco Auditório (palco interno)

Sábado (26/11)

19h Marcio Zarsi

21h30 Fúria & Os Nostálgicos

Domingo (27/11)

0h30 Jeito Nosso

15h Grupo de Dança Mariana Maricato – Sinta essa dança!

17h30 Dona Maria



Palco Volante Parque da Cultura

Domingo (27/11)

0h Jam do Asfalto: Danças Urbanas | Dj`s | Hip Hop

2h30 Jam do Asfalto: Danças Urbanas | Dj`s | Hip Hop

3h30 DJ Harlen

12h30 O Circo – Entre Aspas Cia Teatral



Biblioteca Municipal Castro Alves

De Sábado para Domingo (26 e 17/11)

18h às 18h Projeção Mapeada Parque da Cultura



Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo – Av. dos Bancários, 3299 – Jardim Alvorada

Sábado (26/11)

19h Almagêmea Escola de Dança – Gala 25

23h As Filhas da Mãe, a Comédia. Texto de Ronaldo Ciambroni, Tchesco Produções

Domingo (27/11)

15h Prego na Testa – Parlapatões