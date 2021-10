Fliv anuncia projeto especial de formação de professores

Docentes da rede municipal de ensino terão acesso a palestras e materiais voltados ao incentivo à leitura em sala de aula

Conhecido por sua intensa programação multicultural em 11 edições realizadas, o Fliv – Festival Literário de Votuporanga agora vai além e anuncia um projeto especial de formação de professores da rede municipal de ensino visando aprimorar técnicas de incentivo à leitura com as crianças. A ação, que tem o apoio da Prefeitura e Ministério do Turismo (Lei Rouanet), consistirá em palestra com especialista, distribuição de quase 500 livros de apoio, oferta de minicursos e aulas on-line.

O movimento terá início com a palestra “A importância do professor no incentivo à leitura”, com dicas e orientações para alfabetização por meio dos livros, ministrada pelo especialista em educação Oliver Lima, no próximo dia 5 de outubro no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, das 18h às 20h. O formato será híbrido, com parte da turma presencial e parte on-line. Após abertura com a presença de representantes da organização, a Cia Entre Apas apresentará uma contação de histórias e logo após a palestra que será gratuita e com vagas limitadas. Todos os participantes serão presenteados com o livro “Saberes para Partilhar” de Mário Sérgio Cortella, famoso filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário brasileiro.

O processo de formação terá continuidade com minicursos apresentados pela escritora e contadora de histórias Kiara Terra. O material será postado no canal do Fliv no Youtube.

“O incentivo à leitura e o acesso à arte estão entre os principais objetivos do Fliv. Agora, temos essa oportunidade de desenvolver algo específico com professores para auxiliá-los no desafio de inserir a criança no mundo dos livros. Na era digital, mais do que nunca, isso é importante para a alfabetização e desenvolvimento infantil”, destaca a Secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva.



Inscrição

A participação na palestra e nas demais atividades está restrita à docentes da rede municipal de ensino de Votuporanga e poderá ser feita mediante inscrição. Interessados devem preencher o formulário no link https://forms.gle/ijCfJkj7qyxywX2z9

Organização

O projeto de formação de professores é uma contrapartida da realização do FLIV 2019, aprovado pela Lei Rouanet. Seria realizado no início de 2020, mas foi adiado por conta da pandemia e agora acontece conforme liberação das autoridades sanitárias e seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

A realização é do Ministério do Turismo, Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet) por meio da Secretaria Especial da Cultura. A organização é da Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e Secretaria da Educação.

Oliver Lima

Oliver Lima é especialista em educação, licenciado em Pedagogia e Ciências Sociais e atua há mais de 18 anos na área Educacional. Foi avaliador no Prêmio Nacional de Gestão Escolar, edições de 2017 e 2020 e Redator do Currículo Paulista (ProBncc), etapa da Educação Infantil. É palestrante, presta assessoria técnico-pedagógica a Secretarias de Educação, atua como formador de gestores e professores visando à implantação e implementação de Propostas Curriculares nas redes de Ensino e produz ciclos formativos para a Educação Infantil junto a EFAPE/SEE.

Kiara Terra

Kiara Terra é escritora, contadora de histórias e criadora do método “A história aberta” (narrativas colaborativas que estimulam a participação do público). Cursou Arte Dramática no Célia Helena Teatro-escola, Comunicação das Artes do Corpo na PUC e, atualmente, Kiara mora em Portugal, onde é doutoranda em Antropologia da Infância na Universidade do Minho.