Feira de Artesanato neste sábado na Concha Acústica

Artesãos comercializarão seus produtos na região central, das 9h às 16h

Quer uma ótima opção para curtir em família e com os amigos?

No próximo sábado (14/10), das 9h às 16h na Concha Acústica, a Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com um grupo de artesãos locais, promoverá uma nova edição da Feira do Artesanato, através da divulgação dos trabalhos desses artistas, com o objetivo de expor seus mais variados tipos de confecções e alimentação artesanais ampliando as oportunidades no setor cultural e turístico do município.

A feira é realizada todo segundo sábado do mês, aproveitando a movimentação da região central, devido à abertura do comércio e também integra o Parque das Artes, evento realizado mensalmente pela Prefeitura e que neste mês ocorrerá nos dias 21 e 22, com diversas atrações musicais e culturais, além de food truck