Encontro de Companhias de Reis será neste domingo em Votuporanga

Nesta edição, representarão Votuporanga as Companhias Garça Branca, Companhia do Divino e Companhia de São Gonçalo, do Mestre Eraclides Pimenta, além do Coral de Violas “A voz do sertão”, regido por Dorival Batista.

O Dia Municipal das Companhias de Reis integra o calendário oficial de Votuporanga desde 2016, sempre no último domingo de janeiro, conforme instituído pela Lei nº 5.653, de 26 de agosto de 2015.

Dentro das celebrações acontecem procissão, romaria, danças e o uso de fantasias e trajes especiais, que representam os personagens tradicionais do cortejo. As músicas são tocadas com instrumentos típicos da festa, como violão, viola, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco