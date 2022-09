Via de acesso de Fernandópolis a Meridiano será interditada

Atenção motoristas, motoqueiros, agricultores e demais usuários da via de acesso que interliga o município de Fernandópolis a Meridiano.

A Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran) informa que na manhã desta terça-feira, 13, das 7h30 às 12h, a estrada estará interditada no trecho 2 para as obras do Programa ‘Melhor Caminho’, convênio da Prefeitura de Fernandópolis com o Governo do Estado de São Paulo.

A Semutran pede a atenção e colaboração de todos.

Região Noroeste