Vestibular de Medicina: ingresso na UNIFEV será pela nota do Enem

Mudanças ocorreram devido ao cenário incerto causado pela pandemia; avaliação continua pela Fundação Vunesp, com inscrições até o dia 08 de julho.

Em decorrência do cenário incerto causado pela Covid-19 e como forma de resguardar a saúde dos candidatos e familiares, a UNIFEV anuncia que o processo seletivo para ingresso no curso de Medicina será pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).