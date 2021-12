Vereadores Nilton Santiago e Jezebel Silva viabilizam recursos para saúde, educação e esportes de Votuporanga

Os vereadores Nilton Santiago (MDB) e Jezebel Silva (PODEMOS) estiveram na última semana, em Brasília (DF) em busca de recursos financeiros para Votuporanga. Durante a última quinta-feira, os parlamentares visitaram diversos deputados federais e reivindicaram recursos para as áreas da saúde, educação e esportes do município.

Em audiência no gabinete do deputado federal Fausto Pinato, o vereador Santiago reivindicou recursos na ordem de R$250 mil a serem destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de realizar ações de combate a arboviroses do município.

O vereador justifica que as arbovirores como dengue, Chikungunya, zika e febre amarela urbana, são doenças epidêmicas transmitidas pela fêmea adulta do mosquito Aedes Aegypti e o crescente aumento no número de casos dessas doenças está diretamente associado à ampla disseminação da população do Aedes Aegypti, tornando-se de extrema importância a realização de ações de combate.

Os parlamentares de Votuporanga reivindicaram uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil para a construção de um refeitório na sede do Tiro de Guerra de Votuporanga, visando que propiciará segurança e melhores condições para os atiradores realizarem suas refeições. “Essa proposta vem de encontro com as necessidades reais, melhorando a infraestrutura, pois aprendizes bem estruturados são mais ativos e isso elevará o alto índice de aproveitamento e desenvolvimento em qualquer atividade desenvolvida”, destacou a vereador Jezebel.

Em audiência com o deputado federal General Peternelli, o vereador Santiago pediu emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a manutenção das quadras poliesportivas, bem como dos campos de futebol, para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens de Votuporanga.

Ainda com o deputado general Peternelli, os vereadores pediram emenda parlamentar a ser destinada para a Secretaria Municipal de Educação com o intuito de adquirir materiais inclusivos para àquelas crianças que possuem pequenas necessidades especiais, que são estudantes das escolas da rede municipal, bem como a adequação estrutural de algumas unidades escolares na questão de acessibilidade.

“Desta forma, é possível que haja a integração entre crianças de diversas idades, com e sem deficiência, tendo brinquedos à sua disposição, favorecendo a interação entre atividades motoras e lúdicas diversas, bem como maior independência na sua locomoção, garantindo assim, a segurança e o bem estar dessas crianças”, destacou a vereadora Jezebel.