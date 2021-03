As vereadoras Sueli Friósi Lopes (PTB) e Jezebel Silva estiveram em São Paulo, na Alesp – Assembleia Legislativa em audiência com diversos deputados estaduais visando buscar recursos financeiros para Votuporanga. Durante as reuniões com os deputados estaduais, a vereadora de Votuporanga apresentou vários pedidos para áreas da saúde, transporte escolar, para a Santa Casa e entidades filantrópicas do município



Em audiência no gabinete do deputado estadual Campos Machado, a vereadora apresentou reivindicações para diversas áreas do município. Com o deputado estadual Carlão Pignatari, Sueli pediu recursos para a instalação de energia fotovoltaica na Santa Casa de Misericórdia. No gabinete do deputado estadual Ataíde Teruel, a vereadora Suei esteve acompanhada da colega vereadora Jezebel Silva e pediram a liberação de uma ambulância para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Em audiência com a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL), as vereadoras Sueli e Jezebel reivindicaram recursos para aquisição de uma ambulância de transporte em saúde para Votuporanga, além de uma emenda parlamentar no valor de R$350 mil para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) – recurso que será utilizado para a aquisição de equipamentos para a instalação de energia solar.

Com a deputada Edna Macedo (Republicanos), a vereadora reforçou o pedido financeiro para custeio e manutenção do Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga. Já ao deputado estadual Itamar Borges (MDB), reforço financeiro para custeio e manutenção da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, no valor de R$70 mil. Já ao deputado Sebastião Santos (Republicanos), as vereadoras reivindicaram recursos para a compra de um veículo utilitário para a instituição da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias.



No ultimo dia na capital paulista, a vereador Sueli Friósi se reuniu com o presidente estadual do PTB, Francisco Galindo, quando apresentou pedidos para a vinda de recursos financeiros para o município.



LEGENDA:

As vereadoras de Votuporanga Sueli Friósi Lopes e Jezebel Silva com a deputada estadual Janaína Paschoal, na Alesp