Deputado Carlão Pignatari conquista R$ 2,5 milhões para recapeamento asfáltico em Valentim Gentil

Recurso intermediado junto ao governo estadual deve ser liberado até o final deste ano

O deputado Carlão Pignatari anunciou, nesta quarta-feira (23), a conquista de uma verba de R$ 2,5 milhões para recapeamento asfáltico de ruas e avenidas de Valentim Gentil, no interior paulista. O recurso já está autorizado pelo governo do Estado de São Paulo e a prefeitura já apresentou o plano de trabalho. Agora, novas etapas do processo deverão ser cumpridas até a liberação do valor, o que deve acontecer até o final do ano.

“Fico muito feliz e grato de trabalhar em parceria com Valentim Gentil e toda a região. Com esse novo recurso autorizado, de R$ 2,5 milhões, vamos recapear ruas e avenidas de diversas regiões da cidade. Com isso, a população terá mais conforto e segurança”, disse o deputado Carlão Pignatari, ao lado do prefeito Adilson Segura. “Espero que a população de Valentim Gentil aproveite mais essa conquista. Meu mandato está à disposição de todos”, completou o parlamentar.

Nos últimos anos, o deputado Carlão Pignatari conquistou mais de R$ 70 milhões em investimentos para Valentim Gentil e região. Entre os destaques, estão a recuperação das vicinais, a aquisição de máquinas e equipamentos, como retroescavadeira, e de veículos, como ônibus e van, a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Barreto, a reforma da Chopplândia e da Praça da Matriz, o consultório Meu Pet, recursos para a saúde, entre outros.

O prefeito Adilson Segura agradeceu o apoio do deputado Carlão Pignatari nos oito anos do seu mandato, que se encerra no próximo dia 31 de dezembro. “Em cada canto da nossa cidade tem algo que foi você [Carlão] que colocou. E muitos dos recursos que foram pra saúde, foi você que fez pela nossa população. Hoje estamos aqui com o coração muito grato por tudo o que você fez pela gente”, disse o chefe do Executivo de Valentim Gentil.

Locais

De acordo com a Prefeitura de Valentim Gentil, serão recuperadas 17 ruas e avenidas da região central da cidade, como a avenida Eduardo Vicente, a rua Floriano Estrada, a avenida Alberto Jonas do Livramento e a rotatória em frente ao almoxarifado da cidade. As obras, de acordo com o município, serão fundamentais para garantir a mobilidade urbana do município, trazendo maior segurança, acessibilidade das pessoas, bem-estar e conforto, além da possibilidade de reduzir acidentes.

“Sou um deputado do interior e já fui prefeito por duas vezes consecutivas. Sei das necessidades das prefeituras e da população, por isso ajudo sempre que possível. Valentim Gentil é uma importante cidade da nossa região. Já conquistei muitos investimentos para a cidade e sempre estou colaborando para o seu desenvolvimento. Espero que, em breve, possa estar em Valentim para participar de entregas e inaugurações”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.