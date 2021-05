Vereadora Sueli Friósi volta a cobrar melhorias na iluminação da Praça São Bento

Durante o seu pronunciamento proferido na tribuna da Câmara Municipal na noite desta segunda-feira, dia 3, a vereadora Sueli Friósi Lopes voltou a cobrar melhorias no sistema de iluminação pública da praça São Bento, em Votuporanga.

Segundo a parlamentar, em seu discurso, o risco de segurança aos frequentadores é real, além de poder causar acidentes com pedestres por conta da situação.

Ela também levou a reivindicação dos feirantes que alertam que a baixa qualidade da iluminação facilita o uso de drogas por jovens no interior da praça. “Voltamos a cobrar essa melhoria na praça São Bento, um dos locais mais visitados pela nossa comunidade, principalmente em dias de feiras livres e precisa de urgentes melhorias no sistema de iluminação pública. Com isso, garantimos mais segurança e tranquilidade a todos que usufruem daquele espaço público”, destacou a vereadora.