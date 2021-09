Vereadora Jezebel Silva pede recursos do Governo para instalação de playgrounds adaptados

Muito se fala em projetos de inclusão no mercado de trabalho e na educação, mas pouco do lazer, porém toda criança gosta de brincar e precisa ser integrada no meio ambiente com a missão de fazer amigos e estar bem fisicamente.

Neste sentido, a vereadora Jezebel Silva (PODEMOS) esteve em Brasília em busca de recursos financeiros para investimentos em lazer e recreação para crianças com necessidades especiais.

Neste sentido, a vereadora votuporanguense esteve em audiência com deputados federais em busca de emenda parlamentar para Votuporanga investir em playgrounds adaptados voltado para crianças portadoras de algum tipo de deficiência.

Em audiência com as deputadas federais Renata Abreu Maria Rosas, a vereadora pediu recursos financeiros do Governo Federal no valor de R$100 mil para aquisição de cinco playgrounds adaptados voltado para crianças portadoras de necessidades especiais no Parque Da Cultura de Votuporanga. “Com a concretização desse projeto será o começo de uma caminhada que fará com que crianças com deficiências possam brincar juntas com outras, pois em muitas vezes, os parquinhos infantis são o primeiro espaço onde as crianças começam a aprender e explorar a questão da socialização”, destacou.

A vereadora destaca que o objetivo desse pleito é a destinação de um local projetado para promover a integração entre crianças de diversas idades, com e sem deficiência, tendo brinquedos à sua disposição, favorecendo a interação entre atividades motoras e lúdicas diversas. “Estes brinquedos, de diversos tipos, lidam com os aspectos sensoriais, comunicativos, afetivos, sociais, cognitivos e motores dos usuários, e essa configuração permite o uso com a supervisão e o cuidado dos responsáveis”, justificou a vereadora.

Ainda à deputada Renata Abreu, Jezebel pediu o seu apoio para propor emenda parlamentar no valor de R$13.800,00 para aquisição de dois carrinhos aspirador para que a Prefeitura de Votuporanga destine para a Secretaria Municipal de Obras, visando manter sua qualidade e eficiência para as pessoas que residem na área urbana, contribuindo com a limpeza, a estética urbanística do município.

E ainda a liberação de kits de materiais esportivos, para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.