MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA RECEBE KIT PATRULHA AGRICOLA

Na manhã desta terça-feira, 14, o município de Macedônia, através de convênio com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, recebeu o Kit da Patrulha Agrícola contendo um Trator, uma Grade Aradora, uma Plantadeira, uma Distribuidora de Calcário, um Arado Subsolador e um Pulverizador Agrícola.

O Kit possibilitará a realização de atividades como preparo de solo, aceiro contra as queimadas, pulverização, plantio distribuição de calcário, roçagem e muito mais, ficando à disposição dos produtores rurais.

“Agradecemos mais uma vez a todo o governo do Estado de São Paulo, em especial ao Governador Rodrigo Garcia pelo empenho e a dedicação que tem dado as cidades do interior do estado, como Macedônia. Agradeço também ao deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari. Dizer que o kit da Patrulha Agrícola é muito importante e ajudará muito nossos produtores rurais. ”