Vereadora de Mesópolis morre por complicações da Covid-19

A informação foi compartilhada pela Prefeitura de Mesópolis:

O município de Mesópolis perde nesta data (24/04), além de uma expoente política de extrema importância, uma mãe de família que deixa quatro filhos, esposo, uma mulher íntegra, honesta e justa em suas ações, de fala firme e portadora de um humor ímpar que cativava todos ao seu redor.

Vânia era conhecida também por sua caridade, por estar sempre disposta a ajudar, e por seu coração sempre generoso. Sua falta será por muito tempo sentida neste município que hoje, juntos aos seus familiares , lamentam sua partida e partilha com todos esse momento de dor e de saudades.

Que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, conceda a sua alma o descanso e a paz eterna no colo do Pai e, nestes dias de tristeza e de pesar, possa confortar o coração de todos os seus familiares e amigos. Em homenagem e respeito a memória desta importante cidadã e amiga Mesópolense, deixamos nossos mais sinceros sentimentos. Com muita tristeza lamentamos o falecimento da Vereadora Vânia Domingues.

“Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá.” (João 11:25-26)