Falece o conhecido comerciante Tião Ruza, aos 84 anos de idade

Faleceu em Votuporanga o conhecido comerciante Sebastião Ruza. Aos 84 anos de idade, Tião Ruza, como era conhecido, exercia as funções de comerciante. Seu último endereço foi na Av dep Áureo Ferreira, no bairro São Vicente.

Tião ruza foi pioneiro no ramo de “oveiro” nos anos 60, utilizava o trem de ferro como meio de trasporte para buscar mercadorias na capital, posteriormente, usava meios de tração animal para desovar os produtos, nas colônias rurais do tempo do café.

Nos anos 70 adquiriu sua primeira caminhonete , uma C-10 , mas logo trocou por uma f-75 , que na ocasião era mais prestativa para enfrentar os lamaçais por ser 4×4 reduzida, e depois outras tantas.

Ruza teve mercearias em vários pontos de Votuporanga, uma na rua Haroldo Pimenta Menite no bairro Santa Amélia, outra na Avenida Francisco Vilar Horta, em frente à A.A.B.B.

Foi candidato a vereador , não eleito, mas foi homenageado na câmara pelas suas qualidades e pioneirismo.

Sebastião deixa sua esposa esposa Adélia Gasques Ruza, sua filha Maria Antônia Ruza, seu genro Donizete Peixoto

Netos Elaine Gasques casada com Leonardo Trevisan

Danilo Gasques casado com Sunanda shanbhag

Guilherme Gasques casado com Nathália Brunini

In memoriam filha Adelisa Ruza

Genro Dejair Martinez

Netos Vinícius Ruza casado com Thaís Moraes

Rodrigo Ruza e Bárbara Dinardiha e netos, além de um vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento acontecerá nesta segunda-feira (15) às 14h para apenas 10 pessoas da família, não haverá velório.