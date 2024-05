PERDA: falece o senhor Manoel Gonçalves Teixeira, aos 87 anos de idade

📜 Nota de Falecimento: Manoel Gonçalves Teixeira, 87 anos de idade

🕊️ É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Gonçalves Teixeira, coveiro aposentado, aos 87 anos, ocorrido nesta quarta-feira, 22 de maio. Natural de Tanabi/SP, residia no bairro Cidade Nova, em Votuporanga/SP.

👨‍👧‍👧 Sr. Manoel deixa para trás suas filhas: Solange Aparecida e Sônia M.A.T. dos Santos (em memória); seus netos: Mônica, Wellington, Mateus, João Vitor, Suellen e Antonela; seus bisnetos: Nicolas e Laura, além de outros familiares e um vasto círculo de amizades.

🕯️ O velório está sendo realizado no Velório Municipal ‘Aldo Zara’, com o sepultamento agendado para as 9h desta quinta-feira, 23 de maio, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Nossos mais sinceros sentimentos à família e amigos nesse momento de despedida. Diário de Votuporanga