Vereador Vilmar pede mutirão de limpeza em Votuporanga

O vereador Vilmar da Farmácia pede ação conjunta da Saev Ambiental e da Secretaria Municipal da Saúde para eliminar criadouros do mosquito Aedes Aegypti em Votuporanga.

Preocupado com o crescente número de casos de dengue em Votuporanga (1253 confirmados até 04/02), o vereador Vilmar da Farmácia, apresentou nesta semana a indicação nº 166/2020, para que se crie uma ação conjunta da Saev Ambiental e Secretaria Municipal da Saúde para a realização de um grande mutirão de limpeza visando eliminar criadouros do mosquito Aedes Aegypt, entre outros insetos.

Em sua justificativa, o parlamentar ressalta que a medida permitirá uma melhor gestão dos serviços, demonstrando o compromisso do Poder executivo em combater o avanço da doença e manter a cidade mais limpa. Seria uma grande oportunidade, também, para que as pessoas descartem materiais que se acumulam nos quintais.

Cidade Limpa

Na semana passada, Vilmar apresentou a indicação número 121/2020, que será encaminhada ao Poder Executivo, para que em parceria com a TV TEM promova também no Município o projeto “Cidade Limpa” na maior brevidade possível. Vilmar acredita que a iniciativa é uma importante aliada para os cidadãos que desejam descartar entulhos, móveis e outros bens sem serventia, além de colaborar no combate à proliferação de animais peçonhentos como escorpiões, bem como minimizar focos de dengue.