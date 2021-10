Vereador Renato Abdala cobra ação da Prefeitura com empresas de iluminação, aventais e asfalto

Durante a fala na tribuna, na Sessão da Câmara desta segunda-feira (19/10), o Vereador Cabo Renato Abdala cobrou o Poder Executivo sobre contratos com empresas de iluminação, aventais e asfalto.

“Está tendo uma omissão por parte do Executivo em não cumprir as Leis Nº 8.666 e Nº10.520 que tratam sobre advertência, multa e depois a suspensão do contrato. Deveria o jurídico da prefeitura, meter a caneta na empresa de iluminação, de asfalto e na de aventais que até agora não foi penalizada, não consta registros”, disse ele.

Renato também falou sobre a iniciativa dos Vereadores Professor Djalma e Chandelly Protetor em sugerir à Administração Municipal, a criação da Guarda Municipal.

“Legal a ideia, quem trabalha na Polícia sabe o quanto é difícil. A Guarda Municipal foi feita para guardar patrimônio público. O governo de SP, dominado pelo PSDB, foi enfraquecendo as Policias Militar e Civil, e ai sobra para o município. Isso é uma prova que o PSDB para o Governo Estadual é um fracasso. Quando há ausência do estado o município precisa cumprir”, disse Abdala.