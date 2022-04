Veja quem são os secretários que assumem pastas no Governo de SP

Em publicação neste sábado (2) no Diário Oficial do Estado, foi informada a saída de dez Secretários do Governo do Estado de SP. Em seus lugares, assumem os Secretários-Executivos das respectivas pastas.

Secretaria de Governo

Sai: Rodrigo Garcia

Assume: Amauri Gavião

Secretaria da Fazenda e Planejamento

Sai: Henrique Meirelles

Assume: Tomás Bruginski de Paula

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Sai: Patricia Ellen

Assume: Marina Bragante

Secretaria da Educação

Sai: Rossieli Soares

Assume: Renilda Peres de Lima

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Sai: Célia Leão

Assume: Aracélia Costa

Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas

Sai: Rodrigo Maia

Assume: Cássia Botelho

Secretaria de Desenvolvimento Regional

Sai: Marco Vinholi

Assume: Rubens Cury

Secretaria de Desenvolvimento Social

Sai: Célia Parnes

Assume: Nayra Karam

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Sai: Itamar Borges

Assume: Francisco Matturro

Secretaria de Esportes

Sai: Aildo Rodrigues Ferreira

Assume: Marco Aurélio Pegolo dos Santos – Chuí