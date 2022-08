Carlão Pignatari lança campanha à reeleição neste sábado com transmissão ao vivo pelas redes sociais

Mais de 200 prefeitos, vereadores, candidatos, políticos e personalidades estão confirmados no evento

Está tudo pronto para o lançamento da campanha à reeleição do deputado Carlão Pignatari, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O evento acontece neste sábado, dia 20 de agosto, a partir das 15h30, no Votuporanga Clube, com transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook do parlamentar.

Mais de 200 prefeitos, vereadores, candidatos, políticos, apoiadores e personalidades estarão presentes, além da população. O governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia; o candidato a vice-governador, Geninho Zuliani; e o candidato do MDB ao Senado, Edson Aparecido, também vão participar do evento.

“Estamos iniciando com os dois pés a nossa campanha para a reeleição. Fico feliz e agradecido de receber tanto apoio. Acredito que isso faz parte do reconhecimento pelo trabalho que fizemos nesses três mandatos e que vamos fazer nos próximos quatro anos. Temos força e vontade para fazer mais pelo interior paulista”, disse Carlão Pignatari.

Durante a festa, vídeos da população e do trabalho do deputado serão apresentados. O jingle da campanha também já está pronto. As pessoas poderão tirar fotos e assistir tudo de locais reservados. Um palco com telão foi montado para que todos possam ver de perto o trabalho realizado pelo presidente da Alesp.

Entre as presenças confirmadas, estão o secretário de Estado da Cultura, Sérgio Sá Leitão; os deputados federais candidatos à reeleição Baleia Rossi e Fausto Pinato; e outros candidatos como Rossieli Soares, ex-secretário de Estado da Educação, Marcelo Hercolin, Delegado Olim e Cido Saraiva.