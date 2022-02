Vereador Nilton Santiago pede a volta do “caça vazamento” pela Saev Ambiental

Durante o seu pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga fez vários questionamos junto a Prefeitura no que diz respeito a qualidade do asfalto de Votuporanga e também pediu o retorno do serviço conhecido como “caça vazamento” pela Saev Ambiental.

Santiago classificou a qualidade do asfalto em loteamentos novos como de péssima qualidade e pediu que um técnico especializado da Prefeitura promova de fato, essas vistorias para que não haja problemas no futuro. “Essa vistoria e fiscalização quanto a qualidade do asfalto são importantes, porque após o prazo de garantia de 5 anos, fica para o município os gastos com essa manutenção deste asfalto de baixa qualidade”, explicou Santiago.

Outro ponto levantando pelo vereador, diz respeito a diversas reclamações de moradores que pedem a volta de um serviço prestado anos atrás, pela Saev Ambiental.

O serviço de “caça vazamento” por uma equipe técnica da autarquia municipal que buscava e solucionava problemas de vazamento de água na rede. Ele justifica que “um morador identifica um vazamento, tem que procurar um profissional para averiguar esse vazamento e nem sempre tem esse contato (profissional) e os custos deste serviço.

A Saev prestava esse serviço e cobrava uma taxa simbólica que vinha na próxima fatura de água. Isso trazia um conforto e exatidão para os moradores. Estamos buscando junto a superintendência da Saev Ambiental para que supra essa demanda e vai estudar a volta desta equipe de caça vazamento na rede de água de nossa cidade”, explicou o vereador.