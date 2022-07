Itamar Borges lança livro sobre trajetória política nesta quarta

O Deputado Estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Itamar Borges, lança nesta quarta-feira (20) em São José do Rio Preto (SP) sua primeira biografia política: “O Gestor Público que fez a Revolução no Agro Paulista”, escrita pelo jornalista Raul Marques.

A obra conta a jornada resiliente do político na década de 90. Nascido no ano de 1966 em Santa Fé do Sul (SP), Itamar foi eleito vereador ainda jovem, aos 20 anos de idade. Foi prefeito três vezes em sua cidade natal e atualmente exerce o cargo de deputado em sua terceira legislatura. O livro também traz fatos marcantes de sua vida profissional, como a passagem pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

O sbtinterior.com conversou com o jornalista Raul Marques, que atua em Rio Preto. Ele contou à reportagem os pontos fortes ressaltados na obra e como vivenciou, durante nove meses, o universo político do deputado estadual que entra na história como o “Gestor Público que fez a Revolução no Agro Paulista”. Confira.

Esta é a primeira biografia política que escreve? Quais foram os desafios que você teve como escritor?

Raul Marques: Sim, é a primeira biografia com uma personagem que atua no meio político. Porém, todo trabalho biográfico desenvolve-se a partir de uma mesma técnica, que inclui uma vasta pesquisa, ouvir muitas pessoas ligadas ao personagem principal, analisar dados, documentos e imagens para a construção do texto.

Ao entrar no universo político do deputado Itamar Borges, qual é a sua visão sobre a potência de seu trabalho e de que forma esse trabalho realizado por ele foi (e continua sendo) importante no Agro da nossa região?

Raul Marques: Quando elaboro o perfil de uma personalidade, é inevitável buscar informações sobre a sua área de atuação. Nesse processo, você conversa com muitas pessoas, visita lugares e lê bastante para entender mais sobre o propósito do biografado. Com o livro do Itamar Borges aconteceu assim. Pude conhecer mais sobre sua atuação no Noroeste paulista e todos os investimentos nesse setor tão relevantes para o Noroeste Paulista.

Quando você se refere a Revolução feita por Itamar Borges no Agro paulista, quais pontos fortes você destaca no livro?

Raul Marques: Elaborei o perfil de forma linear, ou seja, começo a contar a história a partir da infância do Itamar em Santa Fé do Sul. Dessa forma, vou enumerando suas descobertas, força de vontade, projetos e conquistas na área que escolheu para atuar. Foi eleito vereador aos 20 anos, três vezes prefeito da cidade e deputado estadual nas últimas três legislaturas. Em razão de sua longa experiência, foi convidado para ser secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, o que proporcionou o investimento importante em projetos, programas e pesquisas em todo o Estado, daí o uso do termo revolução.

Contar a trajetória de um homem da nossa região, que se tornou um gestor público de trabalho fundamental na história do País – O que essa trajetória representa para a nossa região e qual a importância de contar essa história?

Raul Marques: Como meu trabalho é contar histórias, é muito interessante quando me deparo com uma trajetória como a de Itamar Borges, que nasceu no interior e, depois, de ter conquistado notoriedade, direciona investimentos para a região onde tudo começou. São ações que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento do nosso Estado, sobretudo no que diz respeito ao setor agropecuário. O conteúdo pode ser útil para os profissionais do setor e toda a população, por apresentar dados sobre esses investimentos.

Sobre o autor

Raul Marques nasceu em São Paulo, na primavera de 1980, e vive com a família em São José do Rio Preto (SP). É jornalista e escritor. Autor de biografias, textos poéticos, obras empresariais e histórias infantojuvenis, área com mais número de publicações. O caminho da escola (Aletria. 2021) é o seu principal livro.

Serviço:

Lançamento do Livro: O GESTOR PÚBLICO QUE FEZ UMA REVOLUÇÃO NO AGRO PAULISTA – ITAMAR BORGES

Data: 20 de julho de 2022

Hora: 19h

Local: São José do Rio Preto (SP).