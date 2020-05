Vereador Emerson Pereira cobra por casas populares em Votuporanga

Ele pede agilidade da Prefeitura para o processo de construção de novas casas populares, através de programas sociais, visando minimizar o déficit habitacional da cidade

Uma das principais reinvindicações da população de Votuporanga é a volta de programas habitacionais populares, onde as prestações são mais baixas e firmadas conforme a renda apresentada pela família, como a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Atualmente, muitas famílias não aguentam mais pagar aluguel, já que o valor cobrado na cidade se tornou abusivo. Muitos também sonham em ter sua casa própria, onde poderão fazer investimentos no futuro.

O vereador Emerson Pereira utilizou seu tempo na sessão da Câmara, realizada na última segunda-feira (4/5), para cobrar por casas populares com valores acessíveis à toda população da cidade.

Emerson disse que estavam previstas no plano de governo do prefeito João Dado mais de 2 mil casas, além de 500 loteamentos populares para Votuporanga e o desfavelamento do Matarazzo.

“Não foi por falta de vontade deste vereador que não saiu o desfavelamento, pois fui a primeira voz destes moradores e sempre cobrei as autoridades municipais”, disse

Emerson enviará ofício para o deputado estadual Carlão Pignatari, solicitando a vinda das casas populares, assim como também para o diretor da CDHU, Osvaldo Carvalho.