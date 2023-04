Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China acompanha assinatura de acordos entre os dois países em Pequim

O presidente das Frentes Parlamentares do Congresso Brasil-China e Brics, deputado federal Fausto Pinato (PP-SP), esteve no encontro dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o da China, Xi Jinping, nesta sexta-feira, 15, em Pequim, na assinatura de acordos entre os dois países.

Os termos assinados incluem acordos importantes de cooperação espacial, em pesquisa e inovação, economia digital e combate à fome, intercâmbio de conteúdos de comunicação entre os dois países e facilitação de comércio.

Fausto Pinato celebrou o novo momento do Governo Federal que estendeu a mão para o Poder Legislativo visando o fortalecimento das relações internacionais do Brasil, principalmente com a China que é a maior parceira comercial do Brasil há 14 anos consecutivos.

Entre os acordos está a construção de satélites que ajudará no monitoramento de biomas como a Floresta Amazônica, mesmo com nuvens. A certificação eletrônica para produtos de origem animal e dos requisitos sanitários e de quarentena que devem ser seguidos por frigoríficos para exportação de carne do Brasil para a China – hoje o Brasil é o maior fornecedor de carne bovina para o país asiático e 60% da produção brasileira são vendidos para a China.

No encontro também teve anúncios em áreas como energias renováveis, indústria automotiva, agronegócio, linhas de crédito verde, tecnologia da informação, saúde e infraestrutura.

Para o deputado Fausto Pinato o mais importante na assinatura dessas novas parcerias é a mudança de comportamento do Brasil que deixará de ser uma grande fazenda para ser um celeiro internacional.

“Vamos agregar valor nos nossos produtos, manufaturando grãos para gerar emprego e renda no Brasil. Também vamos trazer inovação para as nossas industrias respeitando a política ambiental e o principal, estreitando os nossos laços com os chineses”, concluiu.

Fausto Pinato seguirá a comitiva que fará visita a Abu Dhabi em 15 de abril retornando ao Brasil no dia seguinte.