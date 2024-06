Câmara Municipal celebra início da obra que transformará o trevo de Simonsen

Durante a 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada nesta segunda-feira (24/6), o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso dedicou seu tempo de discurso para comemorar uma grande conquista: o início da obra de iluminação que promete revolucionar o trevo do distrito de Simonsen.

“Esta é uma conquista significativa, um grande sonho daquela comunidade. A iluminação foi obtida através de uma reivindicação nossa, em parceria com o prefeito Jorge Seba. Serão diversos postes que se estenderão desde as indústrias até o posto de combustíveis. Estive pessoalmente no local e pude constatar o trabalho que trará muitos benefícios, especialmente para os moradores de Simonsen e todos que trabalham naquela área”, afirmou Meidão.

No início do ano, Meidão apresentou, em primeira mão, o projeto da obra de iluminação, que visa proporcionar maior segurança aos condutores que acessam o distrito de Simonsen pelo trevo da Rodovia Euclides da Cunha. Durante a apresentação, o vereador detalhou o projeto, que foi exibido no telão da Câmara durante sua explanação. O investimento total, aproximadamente R$ 443.133,03, foi viabilizado pelo deputado federal Luiz Carlos Motta e contempla a instalação de 26 novos postes equipados com luminárias de LED, com suportes para 1, 2 e 4 luminárias.

A iluminação do trevo é uma antiga reivindicação de Meidão, assim como um desejo não realizado em vida pelo saudoso vereador Valentim Elcio Curti, conhecido como “Curtão” de Simonsen, que faleceu de maneira repentina em 2017 durante seu mandato.

“Esta conquista terá um impacto direto positivo em toda a população de Simonsen e nos trabalhadores das indústrias da região. É uma melhoria significativa que reflete nosso compromisso e o legado do saudoso Curtão, que será eternamente lembrado por Simonsen e por toda Votuporanga”, enfatizou o vereador Mehde Meidão.