Vereador denuncia ameaça e comerciante é preso com arma

Policiais militares de Pereira Barreto, na região de Araçatuba (SP), prenderam um comerciante de 48 anos por porte ilegal de arma de fogo e ameaça na cidade.

A denúncia foi feita por um vereador local, que procurou a polícia e alegou ter sido ameaçado por telefone. De acordo com ele, o autor ligou e disse que “iria acertar as contas com ele”, afirmando estar armado.

O vereador disse ainda que, enquanto era xingado e ameaçado, pôde ouvir, ao fundo da ligação, sons de golpe de ferrolho de arma de fogo.

ANDANDO ARMADO

Os PMs passaram a patrulhar a região e encontraram o suspeito em um bar da cidade. Com ele, os policiais não encontraram nada, mas dentro do carro dele havia um carregador de pistola calibre 9mm, municiado com oito cartuchos intactos.

Questionado, o comerciante disse que o carregador pertencia a uma pistola que era dele e estava registrada. O suspeito apresentou o registro da arma e levou os policiais até a casa dele, mas confirmou que estava andando pela cidade com a arma horas antes da abordagem. A pistola estava dentro de um cofre e foi entregue aos policiais.

Ao ser perguntado, o comerciante confirmou que teve um desentendimento com “um conhecido” e que o xingou por telefone.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, já que confirmou ter andado armado pela cidade. O delegado ratificou a prisão em flagrante e manteve o comerciante preso até a audiência de custódia.

SBT Interior