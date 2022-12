Justiça condena ‘bandido da moto’ a 14 anos e meio de cadeia

Um criminoso conhecido como “Bandido da moto” acusado de uma série de roubos a estabelecimentos comerciais e pedestres em Votuporanga pegou mais de 14 anos de cadeia.

Em 2019 ele começou a dar trabalho à polícia e levar medo aos moradores, tendo sido condenado naquela época por disparos na rua, bem como em 2010, por assalto a uma floricultura. No roubo, ele agiu com um comparsa.

Já nesse ano a Polícia Civil identificou o criminoso como autor de dois roubos de celulares e uma tentativa contra pessoas que caminhavam pelas ruas.

Assim como desde o início da carreira criminosa, E.M.S., contava com ajuda. Esse segundo criminoso responde a processo separadamente.

A dupla se vestia com roupas escuras e ameaçava as vítimas com uma faca. Os roubos eram praticados pelo garupa.

Duas jovens e um adolescente foram atacados. Uma jovem só escapou porque uma motorista viu a cena, parou e abriu a porta para a garota entrar no carro. Com violência, o ladrão danificou o vidro do veículo, mas as ocupantes conseguiram fugir.

Os ataques só pararam quando o criminoso foi abordado pela Polícia Militar pronto para mais um ataque, pois já estava trajando roupas descritas pelas vítima e com a moto.

O juiz da 2ª Vara de Votuporanga considerou os péssimos antecedentes do réu, aplicando as penas de 8,8 anos pelos roubos consumados, uso de arma branca e concurso de pessoa, além de 5,9 anos pelo crime tentado. Somadas, as penas são de mais 14,5 anos de prisão em regime fechado. Como já está preso, a última sentença será somada aos anos que restam atrás das grades.

