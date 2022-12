OBA Festival 2023 divulga line-up e temas para os 4 dias de evento

trações como Ivete Sangalo, Thiaguinho, Alok, Gusttavo Lima se apresentam entre 18 e 21 de fevereiro, em São José do Rio Preto.

O OBA Festival acaba de anunciar o line-up completo da edição 2023, com as atrações e os temas do evento, que será realizado de 18 a 21 de fevereiro, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Para iniciar a programação, dia 18, o OBA será comandado por Gustavo Lima, Pedro Sampaio, banda Menos é Mais e A Zorra. No dia 19, se apresentam Dennis DJ, Banda Eva, Batom na Cueca e Gustavo Mioto. Na segunda-feira, 20, Zé Neto & Cristiano, Alok e Tomate. E, para encerrar o festival, na terça-feira de Carnaval, dia 21, Ivete Sangalo e Thiaguinho serão as atrações. Vale ressaltar que a sequência das apresentações em cada dia será anunciada mais próximo do evento.

Como já é tradição, cada dia do OBA terá ainda um tema especial. No primeiro dia do festival, sábado, 18/2, será “Fantasia”; no domingo, dia 19, será “Pijama”; na segunda-feira, dia 20, “Neon”; e para finalizar, na terça-feira, dia 21, o tema será “Abadá”.

“Assim como nos anos anteriores, os temas ajudam o nosso público a fazer um espetáculo à parte, uma vez que praticamente todos os ‘obanautas’ entram na brincadeira e transformam o Mundo OBA em um verdadeiro universo de fantasia e diversão”, afirma Edilberto Fiorentino, o Caskinha, um dos organizadores do evento.

O OBA Festival será realizado entre os dias 18 e 21 de fevereiro, no Recinto de Exposições de Rio Preto, que durante os quatro dias de festa será transformado no já conhecido e cobiçado “Mundo OBA”, uma área de mais de 50 mil m² dividida em diversas ambientações (todas open bar) recheadas de atrações, totalizando 48 horas de diversão.