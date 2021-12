Vereador Chandelly busca recursos para materiais esportivos e castração de cães e gatos

O vereador Léo Chandelly (PODEMOS) esteve na última sexta-feira, na Assembleia Legislativa de São Paulo em busca de recursos financeiros para Votuporanga. Em audiência no gabinete do deputado estadual Delegado Bruno Lima, o vereador votuporanguense pediu recursos financeiros para serem aplicados em novo programa de castração de cães e gatos em 2022, em Votuporanga.

Para isso, o vereador pediu ao deputado emenda parlamentar para serviço de castração animal para cães e gatos realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Votuporanga. Chandelly protocolou ofício solicitando recursos na ordem de R$200 mil objetivando sua destinação para serviço de castração animal para cães e gatos. O vereador destaca que a continuidade do serviço está assegurado, ainda, melhoria na sede da CCZ, ascensão em ações na saúde animal que uma das prioridades com medidas mais efetivas para o controle populacional desses animais, fortalecendo os serviços preventivos e de controle ambiental e epidemiológico.

Em audiência com a deputada estadual Delegada Graciela, o vereador pediu o seu apoio visando liberar emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a Secretaria Municipal de Assistência Social – recurso que será empregado para implementar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) das regiões sul, leste, oeste e norte, melhorando atendimento efetivo e com excelência para as famílias que necessitam desse tipo de atendimento, oferecendo rapidez na funcionalidade desses locais.

Já em reunião com o deputado estadual Altair Moraes, o vereador Chandelly pediu o seu apoio para liberar emenda parlamentar para a aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes de Votuporanga. Neste sentido, o vereador pediu emenda no valor de R$200 mil para a compra de materiais esportivos para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens de Votuporanga. No gabinete do deputado estadual Castelo Branco, Chandelly pediu emenda parlamentar no valor de R$200 mil para orçamento municipal, a qual será revertida para as escolas de educação infantil especial de Votuporanga.