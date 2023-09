PONTO DE VISTA: Política X Ego neste cenário

Com aproximação de mais um ano eleitoral na esfera municipal começa os burburinhos com nomes perpetuando nas redes sociais e com um único intuito de direcionar e suprimir a vontade dos eleitores com nomes tradicionais sem garantir a perspectiva da renovação que tem que deveria ser natural, sendo assim, inicia-se a fervura e a tentativa da manipulação, porém não podemos deixar de lado de mencionar a Política X Ego neste cenário.

A intenção original da política era que o povo tivesse representantes. Estes representantes deveriam servir à população. Deveriam criar leis para beneficiar a todos e discutir idéias para fazer o que fosse melhor para a cidade. Mas temos um adversário forte no jogo da vida: o ego. O ego transforma tudo em separação e divisão.

O ego quer sempre “se dar bem”. Movido pelo ego, o político deixa de querer servir e passa a querer se perpetuar no poder. Passa a querer agradar a opinião pública de olho em cargos e cada vez mais poder.

Sendo assim, somos nós população/eleitores local que temos que mudar, e automaticamente a política deixará de ser corrupta, bem como eliminar o EGO LOCAL. E na sua cidade como está a política e o ego dos políticos visando a continuidade e perpetuação no poder?

Ponto de vista do Líder Comunitário

CLEBER ROCHA na atual conjuntura da “POLÍTICA E EGO LOCAL”