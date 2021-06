Dois idosos, de 64 e 76 anos, também ficaram feridos após serem atacados em Luiziânia (SP). Policial militar de folga atirou e matou cachorro, que fugiu de uma casa enquanto a tutora não estava.

De acordo com a Polícia Militar, o animal escapou do quintal de uma casa enquanto a tutora não estava e avançou primeiro contra Altino de Oliveira. Ismael Ferreira saiu para ver o que estava acontecendo e decidiu ajudar Altino, mas também foi atacado pelo cachorro. “Quando levei a mão para tentar puxar, ele avançou e largou o Altino. Aí eu fiquei lutando até conseguir abrir o portão e colocá-lo para dentro”, disse Ismael. Altino e Ismael foram socorridos por Israel e levados de ambulância ao pronto-socorro de Luiziânia, onde receberam atendimento médico.

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (16). Além de Israel, o cão atacou os idosos Ismael Alves Ferreira, de 64 anos, e Altino Francisco de Oliveira, de 76 anos. Um policial militar de folga viu o ataque e atirou contra o cachorro, que morreu baleado. “Ele veio em cima, fui me defendendo e foi mordendo. Foi um momento de terror para mim’”, disse o vereador Israel, que também é motorista de ambulância em Luiziânia.

“Vi o cachorro mordendo a vítima. Aí eu corri para dentro de casa, peguei minha arma e vim ao encontro da vítima e do cachorro. Infelizmente não teve outra saída a não ser efetuar o disparo contra o animal”, afirmou o Wender.

As três vítimas tiveram alta logo depois de receberem atendimento médico no pronto-socorro. A tutora do animal será investigada em liberdade por deixar o cão escapar.

G1