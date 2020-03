Diante da grande movimentação de pessoas gerando aglomeração no Comércio de Votuporanga na manhã deste sábado (21/3), mesmo com as recomendações contrárias sendo amplamente divulgadas, o Prefeito João Dado, acompanhado de presidentes dos Sindicatos do Comércio e dos Comerciários, João Herreira Martins e Maria Augusta Caetano dos Santos Marques (Lia), decretou novas medidas para conter a disseminação do Coronavírus no Município.