Vendaval causa estragos na região e deixa cidades em alerta

Um forte vendaval atingiu várias cidades da região, causando sérios estragos e deixando as autoridades em alerta. A tempestade começou por volta das 16h e trouxe ventos fortes que provocaram danos em áreas urbanas e rurais. Tudo teve início na tarde desta quinta-feira, dia 24.

Em Riolândia, na região de Votuporanga, a força dos ventos derrubou várias árvores, bloqueando ruas e avenidas. A Defesa Civil precisou agir rapidamente, utilizando máquinas pesadas para remover troncos e galhos espalhados pela cidade.

Já na cidade de Palestina, na região de Rio Preto, o vendaval causou a queda de motos e bicicletas, além de derrubar árvores, deixando as ruas cobertas de detritos. Um posto de combustível foi gravemente atingido, tendo parte da cobertura arrancada pela força do vento, o que resultou em grandes prejuízos.

Em São José do Rio Preto, a tempestade atingiu uma área próxima a um shopping center, onde a velocidade do vento foi tão intensa que arrancou placas de zinco de construções próximas. Um redemoinho formado durante o vendaval assustou motoristas e pedestres, enquanto os detritos lançados no ar atingiam carros estacionados.

A previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 25, indica a continuidade de ventos fortes, com possibilidade de chuva em toda a região. A Defesa Civil alerta os moradores para redobrar a atenção, especialmente em áreas com risco de queda de árvores e estruturas comprometidas.

As autoridades recomendam que a população evite sair de casa durante tempestades e busque abrigo seguro, além de não estacionar veículos em locais vulneráveis.