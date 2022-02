Veículo tenta atravessar linha férrea e é atingido por trem

Uma mulher teve o carro atingido por um trem após tentar atravessar a linha férrea em um cruzamento de Cedral, na tarde desta sexta-feira (18).

Segundo informações de testemunhas, a cancela e o sinalizador do local não estavam funcionando no momento do acidente. O carro teve a parte da frente destruída.

Por sorte, ninguém se feriu.

Em nota, a Concessionária Rumo informou que a empresa deu todo o suporte necessário durante a ocorrência. Com relação a sinalização da passagem e em nível, a empresa informou que uma equipe está no local e o funcionamento deverá ser restabelecido às 22h.