Várias partes do Brasil ainda registram mobilizações

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na capital paulista, os protestos contra a eleição democrática de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já duram nove dias. Manifestantes estão em vigília em frente ao quartel-general do Comando Militar do Sudeste.

Enrolados em bandeiras verde e amarelas, eles pedem a intervenção das Forças Armadas no governo. Em Brasília, os manifestantes seguem acampados em frente ao quartel-general da Força. Por causa da aglomeração de pessoas e por não haver previsão de desmobilização, o Exército enviou um ofício para a Secretaria de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, pedindo a atuação para garantia da manutenção da ordem na área militar.

O documento cita avaliação da possibilidade de proibir a entrada de carros de som no setor militar urbano.