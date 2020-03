Vaquinha virtual para ajudar Pedro; menino tem epilepsia gelástica

Menino tem epilepsia gelástica, doença que provoca crises de riso e convulsões

Mãe e amigos fazem vaquinha virtual para ajudar Pedrinho

Uma mãe de Cosmorama está realizando uma vaquinha virtual para bancar o tratamento e a cirurgia do filho de 6 anos que sofre de uma doença rara. Pedro Francisco Rodrigues tem hamartoma hipotalâmico, também conhecida como epilepsia gelástica, doença que provoca crises de risos incontroláveis e convulsões. A mãe já tentou tratamento no Brasil, mas a única cirurgia que pode salvar o filho, segundo ela, é feita apenas na França.

Com o objetivo de arrecadar R$ 200 mil para custear o tratamento da criança e bancar a viagem até o país europeu, a família de Cosmorama tem feito uma vaquinha virtual para arrecadar o dinheiro. Até o final da tarde desta terça-feira, dia 16, a família já havia arrecadado de 185 apoiadores aproximadamente R$ 13,3 mil. Ainda faltam mais de R$ 186 mil para alcançar o valor da cirurgia.

Segundo a mãe, Natani dos Santos Rodrigues, de 30 anos, as crises de convulsão no filho começaram quando ele tinha 2 anos. “Já passei por vários médicos durante todo esse tempo para ver o que o Pedro tinha. Até que levei para fazer exames há dois meses e identificou. Ele chegou a ficar internado em Rio Preto, mas viram que não tinha como operar na região”, contou.

A mãe não desistiu da cura do filho e foi na internet que encontrou outras mães brasileiras que enfrentavam a mesma situação. Foi através delas que Natani chegou até um médico no Rio Grande do Sul (RS), especialista no tratamento, que avaliou o quadro clínico de Pedro. “Mandei os exames pelo Correios e a consulta foi feita pelo Skype. Na consulta, ele falou que o caso é cirúrgico, mas no Brasil não tem essa técnica por estar em um lugar mais difícil do cérebro, encaminhando o caso de Pedro para a França”, relatou Natani.

O hamartoma hipotalâmico é um pequeno tumor benigno localizado no hipotálamo (região do encéfalo). “O Pedro se entorta e perde a consciência. Essa madrugada mesmo [segunda-feira, dia 16] ele teve seis crises”, contou a mãe.

Foi com a ajuda de amigos que a família resolveu criar a vaquinha virtual para arrecadar o dinheiro para a cirurgia. “Tenho uma amiga que está ajudando, o pessoal também colocou caixinhas no comércio de Cosmorama e está tendo a vaquinha virtual. Vamos ver como vai ser”, disse a mãe, esperançosa.

O outro temor da mãe é em relação ao crescimento exponencial do número de casos de coronavírus no mundo, que está restringindo voos para a Europa. “Estamos fazendo de tudo para arrecadar o dinheiro e conseguir ir quando reduzir o número de casos”, falou a mãe.

Para ajudar a família basta acessar o site (https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-pedro-pedro-francisco-rodrigues-giolo) e fazer sua doação. No site também é possível acompanhar um depoimento da mãe sobre a trajetória em busca pelo tratamento do filho. “Agradeço a todos que já ajudaram meu filho”.

Rone Carvalho – diarioweb.com.br