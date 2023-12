Valor do litro do etanol fica abaixo dos R$ 3 em postos da região

Os preços médios do litro do etanol hidratado têm caído gradativamente e alguns postos já estão comercializando o produto abaixo dos R$ 3,00. Este é o menor preço desde 2020, quando o combustível chegou a ser comercializado por quase R$ 7,00 aqui no noroeste paulista.

A oscilação na comercialização do biocombustível também acontece em todas as regiões do país, com a maioria em queda. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado esta semana.

Em alguns postos da região, neste sábado (16/12), o litro do etanol estava custando R$ 2,89 e a gasolina se mantendo estável em R$ 5,69, em média. Sem muita explicação técnica para a queda, alguns donos de postos falam que o consumo dos combustíveis, de um modo geral, caiu, o que aumenta a quantidade de produto nas distribuidoras, entrando em jogo a lei da oferta e procura.

Conforme reportagens da Gazeta, este é o menor preço do litro do etanol aqui na região noroeste paulista, desde o ano de 2020, quando o produto chegou a ser vendido a R$ 6,89 em alguns postos. Gazeta do Interior