Valentim promove show de mágica para crianças do Projeto Renascer

A noite da última sexta-feira (24/02) foi especial para as crianças do Projeto “Renascer” mantido pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Valentim Gentil.

As famílias se reuniram no Centro de Convivência do Idoso – CCI, na estação, para acompanhar um espetáculo de mágica e ilusionismo.

O Prefeito Adilson Segura também passou pelo local e destacou a importância de eventos como este para as crianças. “Além de proporcionar momentos especiais para as nossas crianças, com um evento como este podemos também proporcionar um momento em família e fortalecer vínculos. Agradecemos pela presença de todos”, disse ele.

Com interação com o público que participou da atração, o ilusionista Cadu, deixou muitos olhos atentos e surpresos com cada atividade.