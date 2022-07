Valentim Gentil é destaque em ranking de desenvolvimento sustentável

A Prefeitura de Valentim Gentil recebe com orgulho a notícia de que a cidade é destaque nacional em Desenvolvimento Sustentável. Dentre 5.570 munícipios brasileiros, Valentim Gentil ficou na 81º posição. O resultado é fruto de um trabalho sério, responsável e transparente da administração municipal.

Sempre preocupada com o desenvolvimento do município, especialmente na questão de sustentabilidade, a atual gestão promove diversas ações no Munícipio para proteção do meio ambiente, como a instalação do Ecotudo, a implantação da ASCARE – Associação de catadores de recicláveis e outras iniciativas de conscientização especialmente nas escolas.

O resultado positivo vem de encontro com as medidas adotadas pela Prefeitura para oferecer ainda mais qualidade de vida para a população.

A pesquisa da ONU – Organização das Nações Unidas, avaliou 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a identificação de resultados e desafios na busca pela melhoria das condições de vida das pessoas.

Os objetivos analisados foram: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança globais do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e foca nas cidades.