Sorteio do Show de Prêmios da Santa Casa de Votuporanga é realizado na Concha Acústica

Ganhadores foram Selma Riva (biz), Eliane Alvarenga (biz), Laine Borelli (TV 50´), Ivone Mediante (celular), Daiane Ratier da Silva (celular), Bruno Ramires (vale-compra de R$ 1.000) e Rosângela Sayeg (vale-compra R$ 500)

O sorteio da 3ª edição do Show de Prêmios, promovida pela Santa Casa de Votuporanga, foi realizado no sábado, dia 7 de agosto, na Concha Acústica, um dos cartões postais de Votuporanga. A campanha mobilizou votuporanguenses e moradores da região, que compraram os cupons e, assim, beneficiaram os pacientes de 53 cidades do Noroeste paulista.

A grande surpresa foi a lista de ganhadores, a maioria deles colaboradores da Santa Casa de Votuporanga. Selma Riva, gerente de suprimentos da Instituição, ganhou um Honda Biz. “Estou há mais de 30 anos trabalhando na Santa Casa e nem acreditei quando me ligaram. Estou muito feliz”, disse.

A mesma alegria foi compartilhada por Eliane Alvarenga, que é enfermeira do Pronto Socorro do Hospital. “Comprei meu número para ajudar na campanha, mas não pensei que ganharia uma biz. É uma benção”, afirmou.

Laine Borelli trabalha na Hemodiálise da Instituição e foi contemplada com uma televisão de 50 polegadas. Os dois celulares foram para Ivone Mediane (ex-colaboradora da Santa Casa) e Daiane Ratier da Silva.

Já Bruno Ramires, que é do setor de Raio-X, e Rosângela Sayeg ganharam vale-compras de R$ 1.000 e R$ 500, respectivamente.

A ação foi lançada em junho e totalizou mais de 18 mil cupons vendidos. O objetivo foi arrecadar recursos para a manutenção de atendimentos, com qualidade e humanização, principalmente durante a pandemia da COVID-19.

“Quero agradecer a cada um que ajudou o nosso Hospital, adquirindo um cupom da campanha Show de Prêmios. Vocês tornaram a saúde ainda melhor. Em especial, nossos cumprimentos aos patrocinadores Ville Hotel Gramadão, HSA, Supermercados Santa Cruz e Proença que possibilitaram essa campanha. Vocês nos ajudam a salvar vidas”, disse o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.

“Entregar prêmios de uma campanha da Santa Casa é sempre uma alegria para nós, principalmente quando se tratam de ganhadores que são nossos colaboradores. Eles são nossa força, incentivo e representam todo o nosso Complexo”, disse o provedor.