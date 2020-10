João Doria prevê concessão do aeroporto de Rio Preto até 2022

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (16) um plano de concessões à iniciativa privada que inclui o aeroporto Eribelto Manoel Reino, de Rio Preto.

O pacote conta ainda com a tentativa de concessão do aeroporto de Votuporanga. No total, em todo Estado, 22 aeroportos podem passar para administração privada até 2022.

Com o pacote de concessão de aeroportos, o governo de São Paulo apresentou outros ainda 18 projetos. A intenção de Doria é atrair R$ 36 bilhões até o final de 2022, quando termina sua gestão frente ao governo de São Paulo.

“A previsão é de R$ 36 bilhões em investimentos nos dois próximos anos e criação de 2 milhões de novos empregos em quatro anos. Na mesma semana em que aprovamos a modernização administrativa do Estado na Assembleia Legislativa (de São Paulo, Alesp) com a extinção de cinco estatais e economia de R$ 7 bilhões em recursos públicos, lançamos agora o plano de recuperação econômica e atração de capital privado nacional e multinacional para São Paulo”, afirmou Doria.

“Serão beneficiados 14 polos de desenvolvimento econômico, entre eles tecnologia, comércio, serviços, saúde, indústria, infraestrutura, turismo e agricultura. É o mais audacioso plano de desenvolvimento econômico já realizado em São Paulo”, disse Doria. O coordenador do projeto será o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles.

Rodovias

O governo estadual também prevê renovação da concessão da rodovia Washington Luís, que passa por Rio Preto. A rodovia tem no total 442 km. Entre os projetos, Doria quer ainda a criação de um trem intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas (110 km) ao custo de R$ 1,4 bilhão.