Valentim Gentil começa a aplicar quarta dose contra COVID-19

Nesta quarta feira (06/04), o Centro de Vacinação no YPE, de Valentim Gentil, iniciou a aplicação da quarta dose da vacina, ou segunda dose adicional para idosos à partir de 60 anos

É necessário que haja um intervalo de quatro meses entre a dose anterior (terceira) e a atual (quarta dose). O centro de vacinação localizado no YPE estará aberto à partir das 07:30h até as 20:00h

Não é necessário agendamento.