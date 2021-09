Plantão de vacinação contra Covid-19 deste sábado será no CCI e Assary

No Assary, haverá a repescagem para quem tem 18 anos ou mais; e no CCI, serão aplicadas as segundas doses para quem já está no prazo

Neste sábado (25/9), a Secretaria Municipal da Saúde abrirá dois postos de vacina para realizar plantão de vacinação contra a Covid-19: o Centro de Convivência do Idoso, no bairro Vila Paes; e o Assary Clube de Campo, no Jardim Alvorada. O atendimento será das 8h às 16h. É a primeira vez que duas unidades de vacina abrem para atendimento de plantão no sábado.

No Assary, haverá a repescagem, com a primeira dose apenas para adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se vacinarem. Para receber a vacina é obrigatório apresentar CPF, RG e comprovante de residência no próprio nome.

No CCI, o plantão será para aplicação de primeiras doses para adolescentes de 12 a 17 anos e segundas e terceiras doses para todos aqueles que já estão no prazo, incluindo quem tomou a primeira da Pfizer há pelo menos 56 dias, por conta da redução do intervalo de 12 para 8 semanas. Para receber a segunda dose, é necessária apresentação do cartão de vacina da primeira dose e documentos pessoais e comprovante de residência. Os adolescentes que irão tomar a primeira dose também precisam levar o Termo de Assentimento assinado pelos pais.

O Assary fica na Av. João Gonçalves Leite, 5.394, e o CCI da Vila Paes fica na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande.