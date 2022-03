Valentim Gentil anuncia shows de Bruno & Marrone, Matogrosso & Mathias e João Bosco & Vinícius

O tradicional Valentim Rodeo Show, que marca as comemorações de aniversário da vizinha cidade de Valentim Gentil anunciou as primeiras atrações de sua grade de programação. Em suas redes sociais, a organização do evento divulgou os megashows com as duplas Mato Grosso & Mathias, João Bosco & Vinícius e Bruno & Marrone.

Nesta quinta-feira, 03/03, a organização do evento vai divulgar a última atração do Valentim Rodeo Show, que acontecerá entre os dias 27 e 30 de abril.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, serão 4 shows com duplas já anunciadas – restando apenas a atração do sábado, dia 30.

De acordo com o que a reportagem apurou, na quarta-feira, dia 27, sobe ao palco a consagrada dupla sertaneja Mato Grosso & Mathias, com portões abertos a toda população. Já na quinta-feira, dia 28, será a vez da dupla João Bosco & Vinícius, sucesso com a música chora, me liga, implora pelo meu amor – com entrada solidária (1 quilo de alimento não perecível. Já na sexta-feira, dia 29, será a vez da dupla de sucesso absoluto Bruno & Marrone. O preço do ingresso ainda não foi divulgado pela organização do evento. A atração do sábado, dia 30, deverá ser anunciada nesta quinta-feira, dia 3. O evento conta com total apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Valentim Gentil.

O prefeito Adilson Segura e sua comissão organizadora preparam um dos melhores eventos já realizados na cidade e região, para marcar as comemorações de aniversário da cidade. Valentim é um dos municípios que mais cresce no interior do Estado. “Estamos preparando um megaevento para atender não apenas a população de Valentim Gentil, mas de toda a nossa região. Todos os visitantes serão muito bem vindos à nossa festa que vai marcar as comemorações de aniversário de nossa querida cidade”, ressaltou o chefe do Executivo.

Votunews