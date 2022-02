NOTÍCIA URGENTE: idosa é resgatada dentro de mata gravemente ferida por picadas de abelha em Votuporanga

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: uma idosa de aproximadamente 70 anos de idade, foi resgatada em um esforço rápido do Corpo de Bombeiros de Votuporanga dentro de uma mata fechada no bairro Jardim Colinas, gravemente ferida por picadas de abelha Europa.

O caso aconteceu por volta das 16 horas, desta terça-feira, dia 15, em uma mata localizada no final da rua Hachid Homsi – no bairro Colinas – zona norte de Votuporanga.

Testemunhas acionaram os Bombeiros afirmando que a idosa havia entrado na mata e foi atacada por um enxame de abelhas, provocando ferimentos graves na vítima.

Imediatamente, o Corpo de Bombeiros foi ao local e utilizando de equipamentos próprios para a ocorrência adentrou a mata seguindo pistas da senhora. Minutos após, a idosa foi encontrada ferida e com marcas de dezenas de picadas de abelha.

A senhora estava bastante confusa em razão das picadas sofridas. Em conversa com os Bombeiros, a mulher mostrou-se confusa nas informações e com muita dificuldade de andar, sendo necessária a remoção com a prancha e outros equipamentos de socorro. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU de Votuporanga foi acionada e socorreu a vítima ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

O estado de saúde da mulher inspira cuidados médicos e ela está sendo atendida por médicos do hospital de Votuporanga neste momento (17 horas).

REPORTAGEM/VOTUNEWS