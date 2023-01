Valentim Gentil anuncia reajuste do piso salarial dos professores

O prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura, assinou, nesta quarta-feira, 18/01, decreto reajustando em 14,9% os vencimentos dos professores da rede municipal de ensino que receberem remuneração inferior ao novo valor do Piso Salarial Profissional do Magistério Público anunciado pelo Ministério da Educação no último dia 16 de janeiro.

Com isso, o salário inicial da categoria passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55, apurado o valor da remuneração de acordo com a quantidade de horas aulas efetivamente ministrada por cada profissional. Ou seja, o professor que cumprir com a carga horária de 40 horas semanais receberá, no mínimo, o valor integral do piso.

De acordo com o prefeito Adilson Segura, embora haja questionamentos sobre o percentual de reajuste concedido pelo Ministério da Educação e o impacto dessa medida para os cofres públicos municipais, “nós optamos por reajustar o valor do piso dos professores por motivo de valorização profissional, reconhecimento pelo bom trabalho realizado e estímulo para garantir um ensino cada vez mais de qualidade”.

O prefeito também informou que irá cumprir com todos os pisos salariais das categorias que forem determinados em lei, a exemplo dos agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias e profissionais da enfermagem, “uma vez que o Município de Valentim Gentil vem cumprindo rigorosamente com o limite de despesas com pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal”, conclui.

No caso dos professores e demais profissionais do Magistério Público de Valentim Gentil, vale dizer que a atual administração municipal também instituiu a evolução funcional pela via acadêmica. Isso quer dizer que os servidores dessas categorias terão progressão salarial de acordo com o nível de graduação que atingirem.