Vale Gás: Prefeitura de Votuporanga comunica procedimento sobre o benefício

Serão beneficiadas famílias com renda mensal de até R$178 por pessoa; valor total é de R$300 divididos em três parcelas bimensais de R$100

No início do mês, a secretária de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo, esteve em São Paulo participando da assinatura do convênio do Programa Vale Gás que, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari, contemplou Votuporanga como uma das cidades que receberão o benefício de R$300.

O valor total, concedido em três parcelas bimensais de R$100 cada para a compra do botijão de gás de cozinha de 13kg (GLP), será para núcleos familiares que possuem renda mensal inferior a R$178 por pessoa, que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e não recebam o Bolsa Família. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, em Votuporanga, o programa irá beneficiar 1.256 famílias.

Para consultar se têm direito ao benefício, os interessados podem acessar https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/ValeGas

Além de Votuporanga, outros quarenta municípios serão atendidos pelo programa. As cidades são Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d’Oeste, Aspásia, Cardoso, Cosmorama, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Jales, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Ouroeste, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Salete, São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do Sul,

Três Fronteiras, Urânia, Valentim Gentil e Vitória Brasil.

Mais informações, entrar em contato com o Bolsa do Povo pelos telefones 0800-7979-800 (ligação gratuita) e WhatsApp (11) 9 8714-2645 ou com o Cras mais próximo de sua residência.

Cras

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga dispõe de quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) distribuídos entre as regiões Norte, Sul, Leste e Oeste.

O Cras Norte (Jabuticabeiras), fica na rua João Lopes Rodrigues, nº 1.866 e o telefone é o 3422 4058 e Whats 99758 8402; o da região Sul (São João), fica na rua Doutor Antônio Alves da Silveira, nº 2.984 e o telefone é o 3421 7624 e Whats 99632 4031; do território Leste (São Cosme), situa-se à rua Parecis, nº 100, com o telefone 3423 2592 e Whats 99682 5543; e o da região Oeste (Jardim Residencial Noroeste), localiza-se na avenida Olívio Leonardo Commar, nº 3.752 e o telefone é o 5704 9585 e Whats 99634 7814.