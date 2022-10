Aniversário da ACV é comemorado na praça da Concha Acústica

Centenas de clientes do comércio de Votuporanga passaram pelo local e ganharam o pedaço de bolo

O centro da cidade foi o palco da festa de 76 anos da Associação Comercial de Votuporanga – ACV. Na manhã do último sábado (22/10), autoridades, empresários, imprensa e população acompanharam o corte do tradicional bolo de aniversário e os discursos em homenagem à entidade na praça da Concha Acústica.

O bolo, de mais de 100 quilos, foi cortado pelo presidente da associação Glauco Ventura, ao lado do prefeito Jorge Seba; da primeira-dama Rose; do vereador Jura, representando a Câmara; do gerente do Sebrae, Marcos Amâncio; do reitor da Unifev Osvaldo Gastaldon; do Secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira e dos ex-presidentes que prestigiaram o ato Celso Penha Vasconcelos; João Carlos Ferreira, Luiz Augusto de Oliveira; Oscar Guarizo; Sebastião De Haro; Sebastião Ventura e Valdeci Merlotti.

Após o “parabéns a você”, centenas de clientes do comércio de Votuporanga passaram pelo local e ganharam o pedaço de bolo. Nos discursos das lideranças, palavras em homenagem ao trabalho desenvolvido pela ACV que fortalece o segmento e colabora com a geração de emprego e renda.

Também no sábado, a população teve acesso ao atendimento da equipe do ACV Itinerante e do Unifev em Ação com alunos do curso de Enfermagem.

Serviços e apoio

A Associação Comercial de Votuporanga completou 76 anos de atividade no último dia 18 de outubro, instalada no imponente prédio da rua Pernambuco esquina com a Mato Grosso, no centro da cidade, cercada por lojas e escritórios. Com 11 funcionários, a entidade oferece mais de 15 serviços diretos aos cerca de 800 comerciantes associados.

Entre os serviços oferecidos estão: recrutamento de pessoal, assessoria jurídica, desconto em planos de saúde, Boa Vista SCPC, Clube de Vantagens, cursos e palestras, certificado digital, centro de eventos e lazer e muito outros.

“A ACV é considerada um modelo de gestão entre as associações comerciais do Estado de São Paulo. Ao longo de todo o ano, atuamos fortemente defendendo o empresário e buscando os melhores serviços e soluções para a classe, com destaque para nossas campanhas de prêmios que movimentam o comércio”, observa o 43º presidente da entidade, Glauco Ventura.

Todo empreendedor pode ser associado ACV e contar com seus benefícios. Mais informações pelo 17.34264044 ou diretamente na rua Mato Grosso, 3545, quase esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta, das 8h às 18h.